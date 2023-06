C’est Olivier Perret, chef du restaurant Le Renoir de l’hôtel Sofitel de Montréal, qui signe les nouveaux mets proposés dans la classe Affaires d’Air France au départ de l’ensemble de ses escales canadiennes : Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et bientôt Ottawa (à partir du 27 juin).

Le chef a créé pour Air France six mets inédits, dont certains végétariens. Les passagers de la classe Affaires pourront découvrir au fil des prochains mois des mets où il marie la gastronomie française aux ingrédients québécois.

Il y a le risotto moelleux aux pleurotes et portobellos, fèves vertes et parmesan ; un mille-feuille de courge à l’érable et de pignon de pin avec crème de cheddar ; un filet de pintade et pistaches torréfiées avec courge et pomme du Québec ; un filet de poulet en croûte d’estragon et ses pommes fondantes glacées au jus avec une poêlée de girolles et bleuets ; une blanquette de volaille aux petits légumes croquants et champignons sauce crémeuse à l’estragon ; et enfin, un orge perlé au kale, avec cœur coulant de fromage du Québec et légumes racines rôtis.

Bon voyage !