France

Le surtourisme, casse-tête pour les habitants d’Étretat

(Étretat) « On aimerait que ça ne soit plus Disneyland » : les habitants d’Étretat, ville normande qui voit sa population multipliée par dix l’été, dénoncent les effets d’un surtourisme « soûlant », qui malgré certaines retombées économiques dépossède les locaux de leur ville et détériore le patrimoine naturel.