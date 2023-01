Chaque pays, chaque grande ville a ses symboles, ses emblèmes. Il peut s’agir d’une œuvre architecturale, d’un monument naturel, d’un animal unique, ou même d’un plat spécifique. Certains sont plus connus, d’autres moins. Voici quelques symboles. Saurez-vous deviner rapidement le pays qui y est associé ?

Premier indice

Bobobudur est un des plus beaux temples de ce pays. Ce sanctuaire dédié à Bouddha a été construit autour du IXe siècle. Il a été abandonné 300 ans plus tard pour être redécouvert au début des années 1800. Il compte 2672 bas-reliefs et 504 statues de Bouddha, et figure sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

Deuxième indice

PHOTO HOLGS, GETTY IMAGES Le volcan Bromo au petit matin

Le Bromo est un volcan encore en activité. Il atteint 2329 m d’altitude et son cratère a un diamètre de 800 m. Lorsqu’il n’est pas en éruption, on peut faire son ascension à pied ou en jeep. Assister au lever du soleil au sommet de cette montagne constitue une des grandes attractions touristiques du pays.

Troisième indice

PHOTO EBRAHIM HARRIS, ARCHIVES REUTERS Le wayang kulit, ou théâtre de l’ombre

Le wayang kulit est un théâtre d’ombres traditionnel. Les marionnettes sont confectionnées en cuir et sont manipulées derrière un drap au son d’un orchestre tout aussi traditionnel, le gamelan, essentiellement composé d’instruments de percussion. Le wayang kulit est inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’humanité de l’UNESCO.

Quatrième indice

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’effrayant dragon de Komodo

Le dragon de Komodo est une espèce de varan qu’on ne retrouve que dans ce pays. C’est une sorte de lézard géant qui peut atteindre 3 m de long. Il aime bien les charognes, mais il peut aussi chasser des oiseaux et des mammifères. Il peut se déplacer jusqu’à 20 km/h. Il s’agit d’une espèce menacée.

Réponse

PHOTO GETTY IMAGES La plage de Pasir Putih à Bali

Indonésie