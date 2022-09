Il suffit d’avoir un prétexte pour partir à la découverte d’un coin de la ville qu’on ne connaît pas ou pour poser un regard neuf sur un quartier qu’on croit bien connaître. La Presse propose trois balades en ville à faire à pied ou à vélo et — pourquoi pas ? — avant ou après un pique-nique en famille ou entre amis. Aujourd’hui : les maisons de Montréal-Nord.

Alexandre Vigneault La Presse

C’est quoi ?

L’un des atouts du nord de Montréal-Nord est sa proximité de la rivière des Prairies. Ses maisons les plus anciennes encore debout datent du milieu du XVIIIe siècle et rappellent notamment le caractère rural de ce coin de l’île, à l’époque. Elles se trouvaient alors sur le chemin du Bord-de-l’Eau (aujourd’hui le boulevard Gouin), qui les reliait au moulin érigé là où se trouve de nos jours le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.

À quoi s’attendre ?

À marcher, d’abord, puisque les maisons patrimoniales sont disséminées sur environ 5 km, du boulevard Saint-Michel au boulevard Langelier, parmi toutes sortes d’autres constructions aux styles hétéroclites. On croise au long du chemin plusieurs maisons canadiennes des XVIIIe et XIXe siècles fort bien conservées, mais aussi des habitations au style victorien ou Queen Anne érigées au début du XXe siècle, juste avant que la prolongation du boulevard Pie-IX, en 1915, ne donne un boom au développement et que la petite agglomération ne prenne le nom de Montréal-Nord. On en profite pour faire des arrêts au parc Eusèbe-Ménard ou Aimé-Léonard pour une collation et prendre une bouffée d’air au bord de l’eau.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Construite en pierre des champs, comme bien d’autres habitations de l’époque, la Maison Robert date de 1850 (5140, boulevard Gouin Est).

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Maison Bilodeau (4005, boulevard Gouin Est) a été construite en 1790, ce qui en fait l’une des plus anciennes du circuit de Montréal-Nord.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cette balade dans le nord de l’île donne l’occasion de se rapprocher de la rivière des Prairies comme ici, au parc Aimé-Léonard.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Elle s’appelle la Maison Blondin, mais cette demeure de style victorien située au 3950, boulevard Gouin Est pourrait aussi se nommer la « Maison Lalonde ». Il semble en effet que Jean Lalonde, père du chanteur et animateur Pierre Lalonde, y a vécu dans les années 1950.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Maison Clermont (12036, avenue de l’Archevêque), construite en 1920, a abrité le premier médecin de Montréal-Nord et aussi, à partir de 1949, un hôpital ouvert jour et nuit !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Autrefois appelé le chemin du Bord-de-l’Eau, le boulevard Gouin Est reliait les propriétés agricoles à ce qui est aujourd’hui le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, où se trouvait un meunier. Sur notre photo, les vestiges du moulin. 1 /6











Petits conseils

Le dépliant de l’arrondissement de Montréal-Nord conseille de partir à la Maison Cadieux (3265, boulevard Gouin Est). Puisqu’il s’agit d’un parcours linéaire, on vous suggère de faire plutôt l’inverse : partez du point le plus éloigné et revenez vers le centre de l’île et les transports en commun plutôt que de vous en éloigner. Surtout si vous faites le circuit à pied. Autre conseil : les six dernières maisons étant très loin les unes des autres, on ne manque pas grand-chose (sauf une longue suite de constructions aux styles disparates et pas toujours de bon goût) en choisissant de commencer ou d’arrêter sa balade à la Maison Robert (5140, boulevard Gouin Est).

Comment s’y rendre ?

De la station Henri-Bourassa, on peut prendre les autobus 48 ou 49 pour s’approcher du point de départ choisi. On peut aussi choisir le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation comme point de départ ou d’arrivée pour pique-niquer.

Durée ?

En partant ou en s’arrêtant à la Maison Robert, il faut compter environ 45 minutes. Sinon, une bonne heure. Le double si on fait le trajet d’est en ouest et qu’on doit revenir sur ses pas. Il s’agit aussi d’un circuit qu’on peut facilement faire à vélo. On peut alors se rendre en métro jusqu’à la station Henri-Bourassa et commencer la balade à cet endroit.