États-Unis

Ground Zero : une visite pas comme les autres

(New York) On ne visite pas un mémorial comme n’importe quel autre site touristique, et c’est encore plus vrai pour Ground Zero. Lieu de recueillement qui nous rappelle les attentats terroristes du 11 septembre 2001, c’est aussi le lieu de sépulture de centaines de victimes. Comment se préparer et, surtout, comment parler aux enfants quand on planifie une visite dans un endroit aussi chargé de sens ? Nous en avons discuté avec Clifford Chanin, vice-président exécutif et directeur adjoint des programmes du Musée et mémorial national du 11-Septembre.