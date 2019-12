Quel transporteur aérien nord-américain offre la nourriture la plus santé à bord ?

Marie Tison

La Presse

Air Canada et Alaska Airlines offrent la nourriture la plus saine, révèle une étude réalisée par le Centre de politique alimentaire du Hunter College.

Le Centre de politique alimentaire explique qu’Air Canada a ajouté à son menu plusieurs plats particulièrement sains, comme la salade d’été au poulet grillé et la salade de riz sauvage, des mini-repas relativement faibles en calorie et riches en protéines, et le bol Pangoa, un repas de fèves noires et de grains entiers.

Le pire transporteur est Southwest Airlines : selon le Centre, son menu offre un seul choix raisonnable : des bretzels.

Consultez les résultats de l’étude (en anglais) : https://www.dietdetective.com/airline-food-study-with-health-ratings-2019-20/