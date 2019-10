Vols, forfaits tout inclus, escapades. Chaque semaine, notre journaliste repère pour vous les meilleures aubaines de la semaine. * Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Stockholm, Suède

Vol aller-retour Montréal-Stockholm. 798 $ (taxes et frais inclus, avec deux correspondances à l’aller — Toronto et Londres — et une escale à Paris au retour). Du 2 au 10 décembre. Avec WestJet et Norwegian Air international.

• Beyrouth, Liban

Vol aller-retour Montréal-Beyrouth. 880 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Londres). Du 13 au 21 janvier. Avec British Airways.

PHOTO GETTY IMAGES Kahului (Maui), à Hawaii

• Kahului (Maui), Hawaii

Vol aller-retour Montréal-Kahului. 572 $ (taxes et frais inclus, avec deux correspondances à l’aller — Washington et Los Angeles — et une correspondance à San Francisco au retour). Du 14 novembre au 8 décembre. Avec United Airlines.

• Panamá, Panamá

Vol aller-retour Montréal-Panamá. 499 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Mexico). Du 16 au 26 janvier. Avec Aeromexico.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO FOURNIE PAR SUNWING Le Riu Bambu à Punta Cana, en République dominicaine

• Riu Bambu (5 étoiles), Punta Cana, République dominicaine

Chambre double dans un hôtel au bord d’une plage de sable blanc. Sept restaurants, six bars, sept piscines, un parc aquatique, un miniclub. 1065 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 4 au 11 novembre. Avec Sunwing.

• Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort (5 étoiles), Riviera Maya, Mexique

Suite luxueuse dans un établissement directement sur la plage. Douze piscines, dix restaurants, dix bars, un miniclub. 1085 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 13 au 20 novembre. Avec Sunwing.

Forfait

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL MONT GABRIEL L’hôtel Mont Gabriel, dans les Laurentides

• Promotion d’automne, Hôtel Mont Gabriel, Laurentides

Jusqu’au 31 octobre, on peut profiter d’un rabais de 15 % sur la nuit d’hébergement à l’hôtel Mont Gabriel Resort and Spa. À partir de 127 $. Valable du dimanche au vendredi.