Deux cent quarante-cinq jours, c’est le nombre de jours que passeront en mer les passagers de « la plus longue croisière ininterrompue du monde », selon le croisiériste Viking, qui espère inscrire ce périple au livre des records Guinness.

Violaine Ballivy

La Presse

Les passagers ont déboursé entre 100 000 $ CAN et 315 000 $ CAN (excursions en sus) pour participer au voyage.

L’itinéraire prévoit des arrêts dans 111 ports de 55 pays sur 6 continents, dont Saguenay, Québec et Montréal.

