Aubaines de la semaine

Vol aller-retour Montréal-Nice. 705 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 9 au 19 juin. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Anchorage. 454 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Chicago). Du 1 er au 15 octobre. Avec American Airlines (American Eagle).

Vol aller-retour Montréal-Casablanca. 714 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 17 au 24 septembre. Avec Royal Air Maroc.

Vol aller-retour Montréal-Alger. 754 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 29 août au 16 septembre. Avec Air Canada.

• Holguín, Cuba

Memories Holguin Beach Resort (4 étoiles). Chambre double dans un complexe hôtelier directement sur la plage. Miniclub, six bars, cinq piscines, dont deux pour enfants, six restaurants. 755 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 7 au 14 juin. Avec Sunwing.

• Cancún, Mexique

Paradisus Cancun (4,5 étoiles). Suite junior Paradisus avec vue sur la lagune dans un hôtel de luxe niché entre la mer des Caraïbes et la lagune de Nichupté. Miniclub, quatre piscines, neuf restaurants, sept bars. 1209 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 20 au 27 septembre. Avec Air Transat.

