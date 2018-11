 Pour mieux dormir dans les transports 

L'idée est toute simple. Il s'agit d'un loup coussiné qu'on peut attacher avec une courroie antidérapante à son dossier. Déposée sur une pochette de tissu, la tête est ainsi solidement retenue en place. Le dormeur ne se retrouve donc pas le menton dans la poitrine ni la tête sur l'épaule du voisin.

L'idée est venue à Anne-Lise M.-Plante, il y a quatre ans, lors d'un voyage à Hawaii. « J'étais incapable de dormir dans l'avion et j'ai fini par m'attacher la tête au banc avec mon foulard ! » Au retour, elle a cherché un produit qui l'aiderait à dormir dans ses futurs déplacements ; elle n'a rien trouvé qui convenait. « Les produits n'étaient pas lavables. Avec un coussin autour du cou, ma tête tombait à l'avant... »

Avec sa soeur et sa mère, elle s'est lancée dans le développement d'un prototype. « Notre famille a toujours beaucoup voyagé ; j'ai eu mon premier passeport à 1 mois. On voulait créer un produit qui répondrait aux contraintes des vrais voyageurs, un produit qui n'embourberait pas leurs bagages et qu'ils ne seraient pas gênés d'utiliser dans l'avion... » Quatre ans et 80 prototypes plus tard, le loup ALL asleep est né. Le lancement officiel du produit a eu lieu le 23 août dernier.

« On n'a pas réinventé la roue, mais la réponse des voyageurs jusqu'à maintenant est extrêmement positive, lance Lise-Anne M.-Plante. Les gens apprécient notamment que le produit soit entièrement fait à Gatineau. La coupe des tissus, la couture... tout est fait dans nos locaux. »

Les loups ALL asleep sont vendus en ligne au coût de 26 $ l'unité. La livraison est gratuite partout au Canada.

Verdict

On a testé le loup ALL asleep lors de deux récents voyages en avion. Le résultat est étonnant. Le masque est plutôt confortable et les courroies antidérapantes, très efficaces. La tête est solidement maintenue. Aussi, le loup, plutôt joli, se range aisément dans la pochette qui sert d'appui-tête. Le tout est compact. On n'a pas osé l'utiliser lorsque les bancs étaient équipés d'écrans tactiles, de peur de déranger le voisin de derrière, mais Lise-Anne M.-Plante garantit que la courroie tiendra en place même si elle est installée au-dessus de l'écran, à la limite supérieure du dossier.