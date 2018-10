Chasse et pêche: la relève se fait rare

Les grands passionnés de chasse et de pêche vieillissent. La communauté se cherche de la relève. Comment inciter les jeunes à reprendre le flambeau?

DES CHASSEURS VIEILLISSANTS

Les statistiques sont plutôt révélatrices. Selon un profil dressé par le gouvernement québécois à partir d'un sondage réalisé en 2017, 65 % des chasseurs ont 45 ans et plus.

Et selon des données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, le nombre de permis de chasse et de pêche diminue sans cesse depuis 2013, soit une baisse de 2,9 % pour les permis de chasse et 10,7 % pour les permis de pêche (pour les résidants).

«En fait, c'est la population de chasseurs et de pêcheurs hyper passionnés, celle qui répond aux clichés qu'on voit souvent, qui vieillit», indique Hélèna Barron-Gauthier, coordonnatrice d'Héritage Faune, la fondation officielle de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec (FCPQ).

«L'industrie s'ajuste à ce vieillissement avec des produits adaptés, mais elle doit aussi s'ajuster pour cibler de nouveaux chasseurs et pêcheurs.»

Un jeune doit avoir au moins 12 ans pour chasser au moyen d'une arme à feu, d'une arbalète ou d'un arc. Il doit cependant être accompagné d'un adulte jusqu'à l'âge de 15 ans pour chasser à l'arc ou à l'arbalète ou jusqu'à 17 ans pour chasser avec une arme à feu. Par contre, il n'y a pas d'âge minimal pour chasser le lièvre au collet ou pour chasser certaines grenouilles.

Traditionnellement, c'est surtout la famille qui initie les jeunes chasseurs: les parents, les frères, les oncles. C'est encore le cas. «C'est la porte d'entrée la plus facile, indique Mme Barron-Gauthier. Quand tu as vu ton père et ta mère aller à la chasse toute ta vie, tu suis. Ils ne payaient pas une gardienne à tout moment pour aller au chalet.»

Mais ce n'est pas tout le monde qui vient d'une famille de chasseurs. La fédération encourage donc les chasseurs à initier des jeunes qui ne sont pas nécessairement des gens de la famille. «Ils n'ont pas d'enfants, ou encore, ils ont déjà initié leurs enfants, déclare Mme Barron-Gauthier. Si chaque chasseur essaie d'initier une autre personne par année, ça va faire des petits.»

Ce n'est cependant pas suffisant.

«On reçoit plusieurs courriels de gens qui nous disent qu'ils veulent aller à la chasse ou à la pêche, mais ils ne savent pas où commencer», indique Mme Barron-Gauthier.

Elle rappelle que la première étape est de suivre une formation. «Ce sont des moniteurs qualifiés et passionnés qui donnent les cours, note-t-elle. S'ils sont affiliés à des organisations, ils vont faire connaître les activités de celles-ci.»

Plusieurs initiatives

Mme Barron-Gauthier fait remarquer que la fondation qu'elle coordonne, Héritage Faune, finance des projets de développement de la relève grâce à l'argent qu'elle récolte dans des activités de collecte de fonds. «C'est le programme le plus sollicité de notre fondation, indique-t-elle. Cette année, on a distribué 130 000 $ pour 136 projets, 60 % d'entre eux dans le domaine de la pêche et 40 % dans celui de la chasse.»

Ce sont notamment les associations de chasse locales, les ZEC (zones d'exploitation contrôlées) et les pourvoiries qui soumettent de tels projets. Elles peuvent organiser des journées de la pêche ou des activités d'initiation à la chasse. Elle donne l'exemple de la ZEC Jaro, en Beauce, qui organise des stages d'initiation à la chasse au cerf de Virginie pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Certaines municipalités organisent également des activités d'initiation, tout comme des organismes de conservation et de protection des milieux naturels.

«On sensibilise les jeunes et les autres à la protection du milieu, explique Mme Barron-Gauthier. On leur fait un petit discours sur l'habitat parce que même s'ils prélèvent la ressource, ou qu'ils essaient de la prélever, ils doivent réaliser que cette ressource a besoin d'un habitat bien géré. C'est dans la mentalité du bon chasseur et du bon pêcheur.»

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a aussi mis sur pied un programme de mentorat pour assister les nouveaux chasseurs et pêcheurs. «Nous avons une banque d'une bonne centaine de mentors avec lesquels on peut communiquer. C'est une espèce d'agence de rencontres pour gens qualifiés.»

Et puis, pour les jeunes, il y a évidemment les réseaux sociaux où l'on trouve beaucoup de groupes de chasse et pêche.

«On voit passer des messages: "J'aimerais aller dans telle région, faire telle chasse, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre." On voit que la discussion se finit par messages privés: peut-être que ça a abouti dans une sortie de chasse», indique Hélèna Barron-Gauthier.

Avec la relève, la démographie de la communauté des chasseurs commence à changer. Ainsi, les femmes, qui ne constituent que 11 % des chasseurs expérimentés, représentent 25 % des chasseurs de la relève. «Les filles font vraiment leur place dans ce domaine-là», se réjouit Hélène Barron-Gauthier.