Hub Montréal: plaque tournante en créativité numérique

Réalité virtuelle, installations immersives, jeux vidéo et intelligence artificielle : diverses industries se mettront en vitrine à Hub Montréal, de lundi à vendredi, au Coeur des sciences de l'UQAM.

Son fondateur, Sébastien Nasra, dit s'être inspiré du festival South by Southwest (SXSW), au Texas, pour permettre aux entreprises québécoises de se faire valoir sur la scène internationale.

Alors que leur expertise est de plus en plus reconnue et même convoitée, il faut selon lui cesser de « minimiser nos succès ».

« La concurrence est mondiale. On est dans un univers numérique où les frontières existent de moins en moins, en termes de marché d'affaires en tout cas. Il faut absolument se mettre nous-mêmes sur la carte », plaide-t-il.

M. Nasra se réjouit que son projet, né dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, ait survécu au-delà de cette année de festivités.

« Tout est tellement florissant. C'est une industrie qui est jeune quand même. Ça fait 20 ans qu'Ubisoft a mis les pieds à Montréal. Il n'y a pas que le jeu vidéo, mais ça a été un nouvel élan », relève-t-il.