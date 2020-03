Les athlètes canadiens n’iront pas aux Jeux olympiques d’été, à Tokyo, a annoncé Équipe Canada, dimanche soir, en raison des risques liés à la COVID-19.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) a annoncé sa décision dans un communiqué envoyé dimanche soir. Il demande au Comité international olympique de reporter les Jeux à 2021.

« Le COC et CPC lancent un appel d’urgence au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d’un an et nous leur offrons notre soutien total et notre contribution pour traverser les complexités provoquées par un report des Jeux. Bien que nous reconnaissions les défis inhérents liés à un tel report, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale », a écrit Équipe Canada.

Le COC et le CPC disent avoir pris cette décision dans l’intérêt de la santé publique.

« Dans le contexte actuel de la COVID-19 et des risques qui y sont associés, il n’est pas sain pour nos athlètes ni pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la population canadienne en général de poursuivre l’entraînement en préparation pour ces Jeux », est-il écrit.

La décision du COC et du CPC est appuyée par leurs Commissions des athlètes, leurs organismes nationaux de sport (ONS) et par le gouvernement du Canada.

Plus de détails à venir.