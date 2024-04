Le revers à une main : un art qui se perd

Il n’y a rien de plus poétique et de plus gracieux sur un terrain de tennis qu’un revers à une main exécuté à la perfection. Toutefois, comme les placeurs de quilles, les joueurs au revers à une main sont presque complètement disparus. Un phénomène facile à expliquer, mais plus difficile à accepter.