Le nouvel officiel des Internationaux des États-Unis, Jake Garner, se souvient en tant qu’arbitre de chaise qu’il avait de la difficulté sur le coup à déterminer si la balle avait effectué deux bonds avant qu’un joueur la fasse passer par-dessus le filet.

Si cette situation se produit à Flushing Meadows cette année, un arbitre pourra regarder la reprise. La révision vidéo fera ses débuts à un tournoi du Grand Chelem lorsque le tableau principal se mettra en branle à New York, le 28 août.

« Il y a eu certaines situations au cours desquelles tu pouvais voir la vidéo après le match et que tu aurais souhaité que la décision soit différente a mentionné Garner à The Associated Press. Ou souhaiter avoir de l’aide pour prendre cette décision. »

La révision vidéo, qui est différente de l’appel électronique des lignes lors des matchs, sera instaurée sur cinq des 17 terrains lors des Internationaux des États-Unis, soit au stade Arthur Ashe, au stade Louis Armstrong, sur le Grandstand, et sur les terrains 5 et 7. Cet échantillon, qui couvrira un peu plus de 50 % des matchs en simple selon Garner, sera étudié avant qu’une décision soit rendue à savoir si le projet sera étendu en 2024.

Cette année, les joueurs en simple, en double et en double mixte auront trois contestations par manche pour des choses telles que les doubles bonds, une balle qui touche le corps d’un joueur, un joueur qui touche le filet ou un joueur gêné par le bruit. Ils garderont leur contestation s’ils ont raison et ils en recevront une de plus lors des bris d’égalité.

« J’ai demandé ça depuis un certain temps déjà, donc je suis heureuse de voir que les Internationaux des États-Unis vont le permettre, a indiqué l’Américaine Jessica Pegula, qui a été impliquée dans un appel manqué de double bond qui a aidé la cause de son adversaire Iga Swiatek lors du tournoi de Roland-Garros, l’an dernier. Ce sera très bien pour les joueurs et les partisans. »

C’est le plus récent exemple d’assistance moderne pour les arbitres du sport — et le plus récent exemple des Internationaux des États-Unis qui pavent la voie en ce qui concerne les changements aux règlements lors de grands tournois de tennis.

« Nous cherchons toujours à innover », a insisté Garner.

Les Internationaux des États-Unis sont devenus le premier tournoi du Grand Chelem à adopter l’appel électronique des lignes, en 2006, à utiliser un chronomètre pour les services, en 2018, et à permettre la communication avec les entraîneurs pendant les matchs, en 2022.

La révision vidéo a été testée lors d’évènements masculins moins médiatisés tels que la Coupe ATP et les Finales Next Gen. Elle n’a pas été essayée lors d’un tournoi féminin.

« C’est un bon pas dans la bonne direction, a déclaré l’Américain Chris Eubanks. Si la technologie existe, pourquoi ne pas l’utiliser ? »

Lorsqu’il y a une contestation, deux personnes éloignées du terrain enverront la meilleure reprise à l’écran de l’arbitre de chaise et sur les écrans dans le stade. L’arbitre aura trois options : confirmer l’appel initial, l’annuler ou le laisser tel quel s’il n’y a aucune preuve vidéo claire dans un sens ou dans l’autre.

Toutes les reprises seront demandées par les joueurs et devraient aider à réduire, voire à éliminer, les désaccords sur ces situations, qui se produisent de temps en temps.

« Si tu penses que quelque chose ne va pas de ton côté sens, conteste-le. Ensuite, il n’y a plus aucune dispute », a souligné l’Australien Jordan Thompson.

Thompson a perdu un point lors de la dernière partie d’un match à Washington il y a deux ans, même si son adversaire avait frappé la balle après un deuxième bond. Les deux joueurs ont ensuite discuté de très près et l’arbitre de chaise a dû descendre pour les séparer.

Au tournoi de Roland-Garros en 2009, Serena Williams a frappé une balle qui a touché le bras de son adversaire, mais elle n’a pas été appelée de cette façon. Cette année, à Paris, Holger Rune a remporté un point en frappant une balle après un deuxième bond.

« Certains arbitres commettent des erreurs. Certaines en ma faveur, d’autres non, a laissé entendre Rune. C’est la vie. »

De telles erreurs devraient être plus évitables maintenant.