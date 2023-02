Internationaux d’Australie

Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas en finale

(Melbourne) Après avoir surmonté sa blessure à la cuisse et six adversaires, Novak Djokovic n’est plus qu’à un match du record de 22 titres en Grand Chelem détenu par Rafael Nadal, et seul Stefanos Tsitsipas peut désormais l’en priver dimanche en finale des Internationaux d’Australie.