Novak Djokovic devrait rater les tournois d’Indian Wells et de Miami au printemps, car les autorités américaines ont étendu jusqu’à avril l’obligation pour les visiteurs internationaux d’être vaccinés.

(Melbourne) Le directeur du tournoi d’Indian Wells Tommy Haas a estimé lundi que ce serait « une honte » si Novak Djokovic ne pouvait pas jouer au tennis aux États-Unis en raison de son refus du vaccin contre la COVID-19.

Agence France-Presse

« Ce serait une honte à mes yeux s’il ne venait pas à ces tournois ou n’était pas autorisé à venir », a déclaré Haas à la presse.

Le joueur serbe de 35 ans a de nouveau pu disputer les Internationaux d’Australie, où il s’est qualifié pour les quarts lundi, un an après avoir été expulsé d’Australie en raison de son refus d’être vacciné.

Le champion aux 21 titres de Grand Chelem avait raté les Internationaux des États-Unis l’an dernier en raison de l’obligation vaccinale imposée aux voyageurs étrangers.

« Ils sont censés lever ces règles à la mi-avril », a déclaré Haas, lui-même ancien N.2 mondial, appelant à y mettre fin plus tôt.

« Ce serait bien si nous pouvions lever ces obligations un peu plus tôt pour qu’il puisse venir jouer Indian Wells et Miami », a poursuivi Haas. « Je pense qu’il veut jouer, donc on devrait lui donner sa chance. »