Une nouvelle année, un nouveau déchirement. Les analystes vacillent entre l’idée de parler d’une nouvelle ère ou de laisser une énième dernière chance aux membres du Big Three, dorénavant le Big Two. L’an passé, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont gagné trois des quatre tournois du Grand Chelem. Cette saison sera le début de la fin ou l’éternel recommencement.

Casper Ruud

PHOTO PATRICK HAMILTON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Casper Ruud

L’Australie sera-t-elle la terre promise de Casper Ruud ? Le Norvégien a répondu aux attentes en 2022, avec trois titres et une ascension jusqu’au deuxième rang mondial. Le seul hic ? Ses quatre défaites en finale de tournois d’importance. D’abord, au Masters 1000 de Miami, l’un des plus prestigieux de cette catégorie de tournois. Ensuite, à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis. Puis aux Finales de l’ATP, considérées comme le cinquième majeur de la saison. La principale différence avec le nouveau Ruud et l’ancien est sa capacité à battre des joueurs du top 10. Il a gagné cinq de ses onze matchs la saison dernière. De ce côté, la progression est bonne, mais insuffisante. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, il devra battre les meilleurs lors des moments les plus importants.

Félix Auger-Aliassime

PHOTO MARK BAKER, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Il est impossible de faire ce genre d’exercice sans y insérer le nom de Félix Auger-Aliassime. Le Québécois a été le meilleur joueur au monde en fin de saison, enchaînant les titres à Florence, à Anvers, à Bâle et à la Coupe Davis. Nul doute que la prochaine étape pour la septième raquette mondiale est de gagner un titre du Grand Chelem. Par ailleurs, Auger-Aliassime arrivera en Australie avec le sentiment de devoir finir ce qu’il a amorcé l’année dernière. Souvenez-vous de ce match épique contre Danill Medvedev en demi-finale. Le Russe avait eu l’ascendant au bout de 4 h 42 min. Le Québécois est dans de bonnes dispositions pour aller défendre tous ses points.

Nick Kyrgios

PHOTO LOREN ELLIOTT, REUTERS Nick Kyrgios

L’enfant terrible du tennis a fait plier plusieurs de ses détracteurs au cours des derniers mois. Il faut le reconnaître, lorsque l’Australien a les idées claires et l’envie de jouer, il peut battre n’importe qui. Plus le moment est grand, plus il s’élève. C’est la qualité des grands joueurs. Avec sa finale à Wimbledon, Kyrgios a prouvé sa bonne foi. Il ne veut pas que l’attention. Il veut aussi un titre du Grand Chelem. Jouer devant les siens n’a cependant jamais été un avantage. Son dossier aux Internationaux d’Australie n’est pas très reluisant. D’autant plus qu’il se remet d’une blessure à une cheville. Il suffit cependant d’un seul service en cuillère pour réveiller la bête.

Rafael Nadal

PHOTO MARK BAKER, ASSOCIATED PRESS Rafael Nadal

Rafael Nadal fait partie de ces athlètes à ne jamais sous-estimer. Comme Tom Brady, Tiger Woods ou Mikaela Shiffrin, Nadal répond sans détour lorsqu’on commet l’erreur de penser qu’il est anéanti. Malgré un pied en compote, il a gagné les trois premiers tournois de la saison 2022, dont les Internationaux d’Australie. À 36 ans, l’Espagnol est un joueur à risque, plus que jamais. Or, il est toujours aussi combatif, peut-être plus que jamais. L’important pour lui sera de terminer ses matchs rapidement pour s’économiser. Son ascension vers la victoire à Melbourne et à Roland-Garros a été complexe. Ça lui aura coûté une possible place en finale à Wimbledon.

Taylor Fritz

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Fritz

Alexander Zverev, Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz. Taylor Fritz a démarré 2023 sur les chapeaux de roues en passant dans la mitaine ces trois membres du top 15 à la United Cup. L’Américain a lui aussi terminé 2022 sur un point d’exclamation en remportant le tournoi de Tokyo, lui permettant d’intégrer le top 10 pour la première fois de sa carrière. Fritz est une menace constante sur surface dure. Il peut avoir l’air nonchalant, parfois maladroit du haut de ses 6 pieds 5 pouces, mais le joueur de 25 ans a un désir immense de vaincre. S’il veut rester dans la cour des grands, il devra cependant obtenir des résultats en tournoi du Grand Chelem. Il a atteint les quarts de finale une seule fois. Outre cela, c’est plutôt mince. La neuvième raquette mondiale a tout à gagner en Australie.