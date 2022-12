La nouvelle ère du tennis québécois

Le tennis québécois est victime de son propre succès. Il y a quelques années, les dirigeants des différentes fédérations souhaitaient attirer le plus de gens possible. Dorénavant, il manque d’espace pour accueillir tous ces initiés. Rencontre avec les trois nouveaux acteurs choisis pour assurer l’avenir du sport le plus en vogue au pays.