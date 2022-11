PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Sacrée au Masters, la Française Caroline Garcia a grimpé de deux rangs pour terminer la saison à la quatrième place du classement WTA publié mardi et toujours largement dominé par la Polonaise Iga Swiatek.

Agence France-Presse

Swiatek, battue en demi-finale du Masters par la Bélarusse Aryna Sabalenka, compte toujours deux fois plus de points que sa dauphine, la Tunisienne Ons Jabeur, et a même renforcé son avance sur cette dernière et sur l’Américaine Jessica Pegula, 3e.

Il s’agit de la première saison achevée au rang de N.1 mondiale par Swiatek, qui succède à l’Australienne Ashleigh Barty (2019, 2020 et 2021), partie à la retraite en mars dernier à 25 ans.

Grâce à son succès en finale du Masters à Fort Worth (Texas) face à Sabalenka, Garcia est devenue la deuxième joueuse française à remporter le Masters après Amélie Mauresmo en 2005.

Comme Sabalenka, désormais 5e, Garcia a gagné deux places devant la Grecque Maria Sakkari, 6e, et l’Américaine Cori Gauff, 7e.

Elle égale du même coup le meilleur classement de sa carrière, déjà atteint pour la première fois en septembre 2018.

Dans le reste du top 20, la Suissesse Belinda Bencic s’est emparée de la 12e place aux dépens de l’Espagnole Paula Badosa.