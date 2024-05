Les joueurs de l’ATP ignoraient sans doute qu’ils mettaient un pied en enfer en se présentant sur le sable rouge de Madrid. Félix Auger-Aliassime semble cependant trouver sa voie dans ce tournoi au déroulement aussi bizarroïde qu’imprévisible.

Pour la deuxième fois consécutive, le Québécois sort vainqueur d’un duel dans lequel son adversaire a été contraint à l’abandon.

Jeudi, Jannik Sinner n’a même pas amorcé leur rencontre de quart de final, embêté par une blessure à une hanche.

Puis, vendredi, 33 minutes après le début de sa demi-finale, Jiri Lehecka a demandé l’arrêt de l’arbitre à cause d’une blessure au dos. Il aurait fort probablement préféré disputer ses deux rencontres, mais Auger-Aliassime accède à une première finale d’un tournoi Masters 1000 en carrière.

« Je n’ai pas envie de parler de moi, a expliqué le vainqueur, décontenancé, après la rencontre. J’ai déjà été blessé et je ne peux que comprendre la douleur et la frustration de Jiri en ce moment. C’est une semaine assez folle pour les joueurs. »

Maintenant que c’est dit, Auger-Aliassime aura un avantage considérable sur Andrey Rublev, son adversaire en finale. Le Québécois arrivera grandement reposé et épargné à son match de dimanche.

Il avait joué seulement six jeux au moment de l’abandon de Lehecka. C’était 3-3 en première manche lorsque le Tchèque a laissé paraître des signes de douleur et d’inconfort dans le bas du dos. Sur un as en deuxième balle de son adversaire, Lehecka a été freiné dans son élan. Son corps s’est figé et il a été incapable de rejoindre la balle arquée de Auger-Aliassime.

Même si le moment de changer de côté n’était pas encore venu, il a demandé à voir un thérapeute.

Huit minutes plus tard, il est revenu avec l’attitude d’un joueur sachant que c’en était fait. Il a brusquement lancé son matériel sur son banc avant de reprendre sa raquette.

Au service, il a tenu le coup pendant trois points, avant de s’écrouler. Les genoux sur la terre battue, il a fait signe à l’arbitre qu’il déclarait forfait.

On était en droit de s’attendre à un duel serré entre ces deux serveurs d’exception. Et Auger-Aliassime était à l’aise et en pleine possession de ses moyens, surtout au service, avec un taux de réussite de 100 % en points sur première balle.

Or, il a plutôt bénéficié d’un autre passe-droit. Il est resté seulement 6 h 38 minutes sur la surface de jeu depuis le début du tournoi. Une anomalie complète et totale.

En route vers la finale

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev vient de battre coup sur coup Carlos Alcaraz et Taylor Fritz.

Vainqueur de cinq titres en carrière, Auger-Aliassime aura fort à faire pour en ajouter un de plus à sa collection. Rublev vient de battre coup sur coup Carlos Alcaraz et Taylor Fritz.

Le huitième joueur mondial déborde de confiance. En plus, Rublev a eu l’avantage dans quatre de ses cinq duels contre Auger-Aliassime.

Il possède aussi l’avantage de l’expérience. Rublev a gagné cinq de ses 15 titres sur terre battue. Quant à lui, le Québécois a perdu ses deux seules finales sur cette surface, à Rio et Lyon, mais c’était en 2019.

Reste que pour la première fois depuis des Lunes, FAA joue avec fougue, aisance et assurance. Il faut remonter au mois d’octobre, à Bâle, pour se remémorer de la dernière fois où il a aussi bien joué.

Cette finale inattendue, dans un tournoi important du calendrier, le fait présentement passer de la 35e place du classement mondial à la 20e place provisoire. Une éventuelle victoire le rapprocherait du top 15.

Comme quoi, parfois, un ou deux coups de chance peuvent relancer une saison.