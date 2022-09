Tennis Canada a annoncé jeudi que le Japonais Kei Nishikori a reçu un laissez-passer pour participer aux tableaux principaux des tournois Challenger de Calgary et Drummondville qui se tiendront respectivement du 6 au 13 novembre et du 13 au 20 novembre 2022.

La Presse Canadienne

Absent de la compétition depuis octobre 2021 en raison d’une blessure à une hanche, Nishikori, qui a occupé le quatrième rang du classement rang mondial en 2015, effectuera ainsi son grand retour au jeu.

Ancien finaliste de l’Omnium Banque Nationale (2016) et des Internationaux des États-Unis (2014), le Japonais a remporté 12 titres ATP et plus de 25 M$ en bourses au cours de sa carrière, en plus d’avoir participé à 14 finales.

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2016, il est l’un des rares joueurs sur le circuit de l’ATP à avoir battu chacun des membres du « Big Three », soit Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic

Actuellement entraîné par l’ex-numéro 2 mondial et champion de Roland-Garros (1989) Michael Chang et Max Mirnyi, un ancien joueur du top-20, le dernier couronnement de Nishikori remonte à 2019 au tournoi de Brisbane, en Australie.

Pour chacun des deux tournois, le joueur de 32 ans obtient ainsi l’un des trois laissez-passer permettant d’accéder directement au tableau principal.

« Nous sommes ravis de compter sur la présence de Kei à nos deux tournois », ont affirmé de concert Alain Caillé, président du tournoi de Drummondville, et Danny Da Costa, directeur du tournoi de Calgary.

« Depuis le début de sa carrière, Kei a été un des joueurs les plus prolifiques sur le circuit et même s’il revient d’une importante blessure, il demeure un athlète de grand talent. Nous sommes impatients de le revoir au Canada et nous sommes persuadés que nos amateurs le seront tout autant. »

Les noms des autres récipiendaires seront annoncés environ une semaine avant le début de chacune des compétitions. Les listes complètes des participants, qui mettront certainement en vedette plusieurs athlètes canadiens, seront quant à elles dévoilées deux à trois semaines avant le début de la compétition.