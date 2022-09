Coupe Laver

Federer rêve de dernières balles avec Nadal à ses côtés

(Londres) Opposés pendant des années dans la course aux titres et à la place de numéro 1 mondial, Roger Federer et Rafael Nadal devraient se retrouver côte à côte pour disputer un double vendredi à Londres lors de la Coupe Laver, en guise d’au revoir au tennis du maestro suisse.