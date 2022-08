La petite Olympia en compagnie de son père Alexis Ohanian et de sa mère Serena Williams

(New York) Lorsque Serena Williams a remporté les Internationaux des États-Unis en 1999 pour son premier titre du Grand Chelem à 17 ans, elle portait des perles blanches dans les cheveux. Lundi soir, lorsque Williams a remporté son premier match de l’édition 2022 du tournoi new-yorkais à 40 ans, sa fille, Olympia, était sur le terrain, arborant une coiffure rendant hommage à celle de maman, autrefois.

« C’était soit elle portait des perles, soit moi, alors…, a confié Williams après sa victoire contre Danka Kovinic, terminant sa phrase avec un sourire. Je voulais le faire, mais je n’avais tout simplement pas le temps. »

Williams était enceinte d’Olympia lorsqu’elle a disputé et remporté les Internationaux d’Australie en 2017 pour son 23e titre du Grand Chelem. Olympia est née plus tard cette année-là et aura 5 ans, jeudi.

« Oui, elle aime, en fait, les porter. Elle demande beaucoup à porter des perles, a ajouté Williams. En fait, ce n’était pas mon idée, mais j’étais si heureuse qu’elle les porte. C’est parfait sur elle. »

Lundi, Olympia s’est assise dans la loge des joueurs de Williams au stade Arthur Ashe, prenant à un moment donné des photos avec un appareil. Elle était avec son père — le mari de Williams, le cofondateur de Reddit Alexis Ohanian — et sa grand-mère — la mère de Williams, Oracene Price.

Après le match, la longue et influente carrière de Williams a été célébrée lors d’une cérémonie sur le terrain qui comprenait une vidéo racontée par Oprah Winfrey et un discours de Billie Jean King. À la fin, Ohanian a amené Olympia sur le terrain.

« Ce soir, c’était une surprise, en fait, vers la fin. Je ne savais pas que tout cela se passait, a reconnu Williams. J’étais juste prête à accorder l’entrevue sur le terrain et à partir. »

Elle a dit qu’elle était prête à ranger sa raquette pour se concentrer sur le fait d’avoir un autre enfant et de poursuivre ses intérêts commerciaux.