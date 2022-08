(New York) Venus Williams, double lauréate de l’épreuve en 2000 et 2001, a été éliminée au premier tour des Internationaux des États-Unis, battue 6-1, 7-6 (7/5) par la Belge Alison Van Uytvanck (43e), mardi à New York.

Agence France-Presse

Contrairement à sa sœur cadette Serena, qui a annoncé début août sa prochaine retraite, qui pourrait bien intervenir ces jours prochains à Flushing Meadows, l’Américaine de 42 ans n’a jamais évoqué cette perspective.

Elle se fait pourtant assez rare sur les courts, puisque c’était là son quatrième match de la saison, soldé comme les autres par un revers. Sa dernière rencontre gagnée remonte à Wimbledon en 2021.

Venus, lauréate de 7 Majeurs en simple, n’en a cependant pas fini avec les Internationaux des États-Unis, puisqu’elle doit disputer le double avec Serena, qui elle a réussi à passer son 1er tour lundi, en battant la Monténégrine Danka Kovinic, repoussant de facto l’échéance de son retrait des courts.