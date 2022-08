Internationaux des États-Unis

Venus Williams s’incline dès le premier tour

(New York) Venus Williams, double lauréate de l’épreuve en 2000 et 2001, a été éliminée au premier tour des Internationaux des États-Unis, battue 6-1, 7-6 (7/5) par la Belge Alison Van Uytvanck (43e), mardi à New York.