Internationaux des États-Unis

Anett Kontaveit, un deuxième round pour Serena Williams

(New York) Après une valse à deux manches au premier tour contre la 80e mondiale, Serena Williams va disputer un combat certainement plus âpre contre la no 2 mondiale Anett Kontaveit, mercredi au 2e tour des Internationaux des États-Unis, qui pourraient marquer le terme de son époustouflante carrière.