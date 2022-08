(New York) Le Canada a profité de la journée inaugurale du dernier Grand Chelem de la saison de tennis pour réaliser sa propre version d’un « grand chelem », ses représentants récoltant quatre victoires en autant de sorties en simple, lundi aux Internationaux des États-Unis.

La Presse Canadienne

La Lavalloise Leylah Fernandez a couronné cette journée parfaite du Canada avec une nette victoire de 6-3, 6-4 sur la Française Océane Dodin en 72 minutes, en fin de soirée au stade Louis-Armstrong.

Fernandez, qui avait conquis la foule new-yorkaise chemin faisant vers sa participation à la finale du simple féminin en 2021, a brillé au service. Elle n’a paru nullement ennuyée par une récente blessure à un pied qui a affecté la qualité de son jeu, récemment, ni par le fait que son match a commencé avec environ 90 minutes de retard.

Fernandez a obtenu 10 as, n’a commis que deux doubles fautes, a réussi 60 % de ses premières balles et a gagné 74 % des points après avoir logé sa première balle en jeu.

Ses seuls faux pas à son service auront été son incapacité à sauver les deux balles de bris auxquelles elle a fait face, une dans chaque manche.

Toutefois, elle a largement compensé avec quatre bris de service en huit opportunités, dont un crucial, lors du septième jeu de la deuxième manche lorsque Dodin a commis une faute de pied qui a causé l’une de ses sept doubles fautes.

Fernandez, 14e tête de série, a concrétisé sa victoire à sa première balle de match, lorsque Dodin a expédié un retour de service au-delà de la ligne de fond.

En deuxième ronde, Fernandez croisera le fer avec Liudmila Samsonova, de la Russie.

Plus tôt en journée, Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu et Rebecca Marino avaient tous mérité leur laissez-passer pour la deuxième ronde.

Auger-Aliassime et Andreescu, tout particulièrement, ont offert des prestations inégales et ont chacun concédé une manche en cours de route.

Demi-finaliste l’année dernière et sixième tête de série en 2022, Auger-Aliassime a pris la mesure du qualifié suisse Alexander Ritschard, 186e joueur mondial, en quatre manches de 6-3, 6-4, 3-6, 6-3, en un peu plus de trois heures en fin d’après-midi.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime a réussi 13 as, mais a aussi commis huit doubles fautes. Il s’est même retrouvé en position précaire à son service plus souvent que son adversaire, alors qu’il a fait face à 12 balles de bris, contre huit pour Ritschard. Le Montréalais a cependant sauvé 10 de ces 12 balles de bris, et il a converti quatre de ses huit opportunités.

Auger-Aliassime n’a eu besoin que d’un seul bris pour gagner chacun des deux premiers manches, mais Ritschard l’a surpris en ravissant la troisième manche avec un bris au quatrième jeu.

Lors du quatrième manche, Auger-Aliassime s’est bâti un confortable coussin de 5-1, à l’aide de bris consécutifs lors des quatrième et sixième jeux. Le Montréalais a laissé filer une première chance de clore le duel à son service lors du septième jeu, mais il s’est repris sans problème au neuvième.

En deuxième ronde, Auger-Aliassime affrontera le Britannique Jack Draper, qui a défait le Finlandais Emil Ruusuvuori 6-4, 6-3, 6-3.

Quant à Andreescu, une performance en dents de scie ne l’a pas empêchée de mériter une victoire de 6-0, 3-6, 6-1 sur la Française Harmony Tan.

Dominante en première manche, lorsqu’elle a gagné trois jeux sans concéder un seul point, Andreescu s’est compliqué la tâche au début de la deuxième, cédant les quatre premiers jeux.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Bianca Andreescu

Après avoir commis une seule faute directe au premier set, elle en totalisé 15 au deuxième pour permettre à Tan de créer l’égalité et de forcer la tenue d’une manche ultime.

Elle a retrouvé son aplomb au troisième set pour accéder au deuxième tour, où elle se mesurera à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 15e tête de série, qui a écrasé la Croate Ana Konjuh 6-0, 6-0, en une heure.

Un peu plus tard en après-midi, la Vancouvéroise Rebecca Marino a offert la prestation la plus convaincante du trio de Canadiens, défaisant la Polonaise Magdalena Frech par un score de 6-2, 6-3 en 69 minutes.

PHOTO JERRY LAI, USA TODAY SPORTS Rebecca Marino

Marino a inscrit deux bris de service lors de chacune des deux manches et n’a perdu son service qu’une seule fois, lors du jeu initial de la deuxième manche.

Au deuxième tour, Marino croisera le fer avec l’Ukrainienne Daria Snigur, qui a causé une vive surprise en prenant la mesure de la Roumaine Simona Halep, septième tête de série, en trois manches de 6-2, 0-6, 6-4.

Mardi, l’Ontarien Denis Shapovalov jouera son match de première ronde face au Suisse Marc-Andrea Huesler.