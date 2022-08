(New York) La Canadienne Eugenie Bouchard et son compatriote Vasek Pospisil ont été éliminés lors du deuxième tour des qualifications des Internationaux de tennis des États-Unis.

La Tchèque et quatrième tête de série des qualifications Linda Noskova a vaincu Bouchard 6-2, 6-3, jeudi, en 55 minutes.

Noskova, 87e au classement mondial, n’a jamais accordé de balle de bris à Bouchard et elle a profité de trois des cinq balles de bris concédées par la Montréalaise.

Bouchard, 28 ans, tentait de se qualifier pour les Internationaux des États-Unis pour une première fois depuis 2019.

Elle a été sur la touche pendant plus d’un an en raison d’une intervention chirurgicale à l’épaule droite et a finalement effectué un retour sur le circuit de la WTA plus tôt en août au tournoi de Vancouver.

En soirée, Pospisil a subi le même sort face à l’Italien Andreas Seppi, qui l’a emporté 3-6, 6-2, 7-5 en 2 h 11 minutes.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Vasek Pospisil

Lors de la manche décisive, Pospisil a perdu son service lors du quatrième jeu avant de réaliser un bris dès le jeu suivant.

En déficit 5-6 et au service, Pospisil a été incapable d’inscrire un seul point lors du 12e jeu, ce qui mettait fin à ses espoirs de rejoindre ses compatriotes Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov dans le tableau du simple masculin.

Contre Seppi, Pospisil a réussi 16 as, mais a aussi commis neuf doubles fautes et n’a réussi que 55 % de ses premières balles. Il a également fait face à 12 balles de bris et en a sauvé huit.