(Granby) Avant même le tirage au sort programmé en soirée, les organisateurs des Championnats Banque Nationale de Granby ont laissé tomber une petite bombe vendredi après-midi. Un des laissez-passer a été octroyé à la Russe Daria Kasatkina, rien de moins que la 10e joueuse mondiale.

La Presse Canadienne

Dans le communiqué émis par Tennis Canada, Kasatkina est présentée comme « une sérieuse prétendante au titre à Granby ». En fait, elle est instantanément devenue la première favorite du nouveau tournoi de catégorie 250 de la WTA, devant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (16e), finaliste à l’Omnium Banque Nationale, à Toronto.

PHOTO CAROLYN KASTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rebecca Marino

La Vancouvéroise Rebecca Marino et l’étoile montante canadienne Victoria Mboko ont reçu des laissez-passer. Chez les hommes, des invitations ont été décernées aux Canadiens Gabriel Diallo, Juan Carlos Aguilar et Marko Stakusic.

En plus des noms cités plus haut, les amateurs auront droit à un tableau très relevé, avec notamment les présences de la Belge Alison Van Uytvanck, 42e mondiale, et de la Hongroise Anna Bondar, 55e. Marino, qui occupe actuellement le 113e rang, connaît une solide saison 2022 et a réintégré le top 100 début juillet grâce à de bons résultats dans plusieurs tournois ITF. Il y a quelques semaines, elle s’est qualifiée pour le tournoi de Washington et a pris la mesure de Venus Williams et d’Andrea Petkovic en route vers les quarts de finale.

PHOTO MARTIN SIDORJAK, FOURNIE PAR TENNIS CANADA L’étoile montante canadienne Victoria Mbok

La Torontoise Mboko, âgée de 15 ans, a récemment mis la main sur son premier titre professionnel au Challenger de Saskatoon.

Diallo, Aguilar et Stakusic prendront part au tournoi de Granby pour la première fois de leur carrière. Le Montréalais Diallo vient de signer sa première victoire au tableau principal d’une épreuve du circuit Challenger en défaisant le Belge Zizou Bergs à Vancouver.

