Omnium Banque Nationale

Pablo Carreño Busta tient bon et atteint la finale

Pablo Carreño Busta et Daniel Evans ne s’étaient jamais affrontés auparavant. Voilà que Carreño Busta vient de remporter leur premier duel, en trois manches de 7-5, 6-7 (7) et 6-2. Plus important encore, cette victoire lui donne un billet pour la finale de l’Omnium Banque Nationale.