(Montréal) Nick Kyrgios (37e mondial), encore très impressionnant au lendemain de sa victoire sur Daniil Medvedev, s’est aisément qualifié jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, en balayant 6-2, 6-3 Alex De Minaur (21e).

Agence France-Presse

L’Australien de 27 ans, finaliste du dernier Wimbledon et qui a mis un terme à trois ans de disette en remportant dimanche dernier le tournoi de Washington, affrontera au prochain tour le Polonais Hubert Hurkacz (10e) venu difficilement à bout 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (7/3) de l’Espagnol Albert Ramos (43e).

Kyrgios, qui en est à 15 victoires sur ses 16 derniers matchs, a été redoutable de puissance et d’efficacité, prenant son compatriote à la gorge d’entrée de jeu en le breakant deux fois d’affilée. Il réussissait alors à peu près tout ce qu’il entreprenait, que ce soit au fond de court ou à la volée.

Le début de seconde manche fut légèrement plus disputé, De Minaur profitant d’un relâchement de son adversaire pour débreaker. Mais Kyrgios s’est immédiatement ressaisi en lui reprenant le service dans la foulée, pour ensuite accroitre son avantage avec un double-break.

L’Australien, aussi talentueux que volcanique, a tout de même balancé quelques points à 5-2 30/0 sur son service, laissant De Minaur réduire le score. Mais après s’être agacé à voix haute, comme cela lui arrive souvent, il n’a pas laissé le loisir à son adversaire d’espérer mieux en finissant proprement le travail.

Kyrgios poursuit donc son été nord-américain au plus que parfait, qui illustre une véritable renaissance depuis quelques mois, après deux années noires plombées par une dépression et des pensées suicidaires.

À plus de deux semaines de l’US Open, il apparaît, en l’absence probable de Novak Djokovic, empêché de pénétrer aux États-Unis car non vacciné, comme un candidat très sérieux pour le titre. Au même titre que le tenant et N.1 mondial Daniil Medvedev et que Rafael Nadal, lui aussi de retour au premier plan en 2022 avec ses sacres à l’Open d’Australie et Roland-Garros, qui ont porté à 22 son record de Majeurs remportés.