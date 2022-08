Félix Auger-Aliassime n’a pas déçu les quelque 12 000 amateurs réunis pour l’accueillir au Stade IGA, mercredi soir. Il a disposé du Japonais Yoshito Nishioka en deux manches de 7-6 et 6-4.

Nicholas Richard La Presse

Nishioka n’était pas une proie facile. Le petit gaucher venait de perdre la finale du tournoi de Washington et il avait une fiche de deux victoires et une défaite contre Auger-Aliassime. Cependant, visiblement porté par les spectateurs bruyants et engagés, Auger-Aliassime a trouvé le moyen de se tirer d’affaire.

Malgré un début de match en dents de scie, parsemé de fautes directes et d’irrégularité au service, le Québécois s’est distingué avec son coup droit et ses retours de service.

La majorité des échanges ont été âprement disputés, mais ultimement, le Québécois aura démontré sa supériorité.

Il aura rendez-vous avec Cameron Norrie (9) au prochain tour. Le Britannique l’avait éliminé en demi-finale du tournoi de Los Cabos la semaine dernière.

Plus de détails suivront.