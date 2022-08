PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

Aucun Américain n’a gagné de tournoi majeur depuis Andy Roddick, aux Internationaux des États-Unis, 2003. Toutefois, un vent de changement souffle sur le tennis américain et Taylor Fritz pourrait bien être le visage de cette nouvelle génération.

Nicholas Richard La Presse

Taylor Fritz a tout pour réussir. Un service puissant, un coup droit précis, un excellent jeu au filet et une fluidité remarquable pour un grand gaillard de six pieds et cinq pouces.

Il était identifié depuis longtemps comme l’un des plus beaux espoirs du tennis mondial et ça s’est concrétisé lorsqu’il a remporté le tournoi d’Indian Wells en mars, un tournoi de série 1000, comme l’Omnium Banque Nationale. Le Californien a frappé un grand coup en gagnant à la maison et en battant Rafael Nadal, le joueur de l’année. Une pluie d’éloges s’en est suivie.

« Ça m’a aidé pour mon classement. J’ai été pas mal blessé, probablement plus cette année que n’importe quelle autre. C’est donc bon pour mon classement d’avoir obtenu une grosse victoire comme celle-là. Même si j’ai été absent, je peux toujours être dans la course pour les finales de l’ATP », a expliqué l’Américain, sur la passerelle du Stade IGA, dimanche après-midi.

Le joueur de 24 ans est aussi un redoutable joueur sur gazon. Il a toutes les qualités nécessaires pour bien performer sur herbe. Il l’a d’ailleurs prouvé en remportant le tournoi d’Eastbourne et en poussant Nadal jusque dans ses derniers retranchements en quarts de finale à Wimbledon. C’est la première fois qu’il atteignait les quarts de finale d’un tournoi du grand chelem.

« Ça me donne de la confiance, a-t-il ajouté, avec un calme déconcertant, malgré l’ampleur de son exploit. Ultimement j’ai perdu, donc dans cette perspective je n’ai pas nécessairement atteint mon objectif, mais c’est sûr que c’est chouette de réaliser quelque chose de nouveau. »

Même s’il a gagné les deux finales auxquelles il a participé, qu’il rivalise avec les meilleurs joueurs au monde, qu’il a fait un bon de dix places au classement mondial et qu’il a gagné 30 des 42 matchs qu’il a disputés cette saison, Fritz demeure sévère avec lui-même. Il affirme que sa saison ne sera pas une réussite tant qu’il sera l’extérieur du top10 mondial. « Je pense que j’ai le niveau pour y accéder. Je me rapproche, j’y suis presque », a précisé la 13e raquette mondiale.

Un nouvel ordre mondial

Taylor Fritz, Reilly Opelka, Frances Tiafoe, Maxime Cressy, Tommy Paul et Jenson Brooksby sont tous des Américains qui figurent dans le top 50. Ils ont aussi tous 25 ans ou moins. La relève du tennis américain est presque assurée.

Cependant, même s’il est le meilleur de cette cuvée de jeunes joueurs prometteurs, Fritz ne ressent pas davantage de pression, pour la simple et bonne raison que personne ne pourra lui mettre plus de pression qu’il ne s’en met lui-même sur les épaules.

En revanche, il est à même de constater un changement dans la culture tennistique de chez lui. Il note par ailleurs que c’est le cas dans plein d’autres pays, et qu’une nouvelle ère est entamée dans le monde du tennis.

« On entre dans une nouvelle époque. Nadal, Djokovic, Federer et Murray peuvent encore gagner, mais les temps changent. C’est excitant pour les joueurs de tous les pays et de tous les âges. »

Ce changement est frappant notamment à l’Omnium Banque Nationale, alors que le plus vieux joueur des huit premières têtes de série est Daniil Medvedev, à 26 ans, et que les joueurs proviennent de pays variés, comme la Grèce, la Norvège, le Canada et la Pologne.

« Ce sera divertissant d’avoir de nouveaux champions. Il y a au moins une dizaine de joueurs qui peuvent espérer gagner chaque tournoi et c’est génial. C’est rafraichissant qu’il y ait autant de prétendants », note Fritz.

À court terme, la priorité de Fritz sera de bien jouer à Montréal pour arriver avec confiance dans quelques semaines à New York, pour les Internationaux des États-Unis, le dernier grand chelem de la saison.