(Wimbledon) Le Britannique Cameron Norrie, 12e joueur mondial, s’est qualifié mardi pour les demi-finales de Wimbledon où il affrontera le triple tenant du titre Novak Djokovic.

Agence France-Presse

À 26 ans, Norrie s’est qualifié pour sa première demie en Grand Chelem en battant le Belge David Goffin (58e), 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5.

Il est le premier Britannique à entrer dans le dernier carré du Majeur londonien depuis Andy Murray en 2016, lorsqu’il avait remporté le tournoi pour la deuxième fois.

« À la fin, il ne me restait plus que l’adrénaline pour faire bouger les jambes et mettre la balle dans le court. C’est bon de m’en être sorti », a reconnu Norrie, quasiment en pleurs sur le Court N.1 où étaient venus l’encourager le prince William et son épouse.

« J’ai des souvenirs qui reviennent de tout le travail effectué et des sacrifices consentis et qui ont enfin payé. Ça fait du bien », a-t-il conclu.

Tête de série N.9 à Wimbledon, Norrie n’avait encore jamais atteint les 8es de finale en Grand Chelem.