Bianca Andreescu a défait l’Italienne Martina Trevisan 6-3 et 6-1.

Photo Joaquim Ferreira, Associated Press

(BAD HOMBURG VOR DER HÖHE, Allemagne) La Canadienne Bianca Andreescu a remporté une victoire aisée de 6-3 et 6-1 contre l’Italienne Martina Trevisan, septième tête de série, au premier tour du tournoi sur gazon de Bad Homburg.

La Presse Canadienne

Andreescu a brisé le service de Trevisan six fois en neuf occasions au cours du match. L’Ontarienne de 22 ans n’a fait face qu’à deux balles de bris, qu’elle a toutefois été incapable d’effacer.

Trevisan, demi-finaliste à Roland-Garros plus tôt ce mois-ci, a peiné au service tout au long du match d’une heure et 15 minutes. Elle a commis quatre doubles fautes et n’a converti que 38,2 % des points avec sa première balle.

Andreescu a amélioré son palmarès en carrière contre Trevisan à 2-0. Les deux ne s’étaient pas affrontées depuis 2017, lors des quarts de finale d’un évènement ITF à Santa Margherita Di Pula, en Italie.

Andreescu affrontera maintenant Katie Swan. La Britannique, classée au 233e rang mondial, a créé la surprise en éliminant l’Américaine Sloane Stephens, 2-6, 6-4, 6-2.