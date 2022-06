(Paris) Malgré sa défaite dimanche en finale du tournoi de Halle, sur le gazon allemand, le Russe Daniil Medvedev reste N.1 mondial du classement ATP publié lundi, dans lequel seulement un Français, Gaël Monfils, apparaît dans le Top 50 pour la première fois depuis février 2005.

Agence France-Presse

Le Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur à Halle, gagne deux places et revient dans le Top 10.

Hurkacz prend la 10e place à l’Italien Matteo Berrettini, qui a conservé sa couronne sur le gazon londonien du Queen’s mais recule au 11e rang, perdant une place comme le Britannique Cameron Norrie (12e).

Quant au Serbe Filip Krajinovic, finaliste malheureux au Queen’s, il se consolera avec une belle progression, de la 48e à la 31e place du classement ATP.

Aucun autre changement notable n’est à signaler au sommet de la hiérarchie mondiale, Hurkacz ayant surclassé Medvedev, furieux dimanche contre son coach français Gilles Cervera, et expédié cette finale 6-1 6-4.

C’est le 5e titre sur le circuit ATP pour le Polonais de 25 ans, après Winston-Salem puis Metz en 2019, le Masters 1000 de Miami et le tournoi de Delray Beach en 2021, tous sur dur, ce qui lui avait permis d’occuper la 9e place mondiale en fin d’année dernière. C’est le tout premier sur gazon, à quelques jours du début de Wimbledon.

Derrière Medvedev, l’Allemand Alexander Zverev conserve sa place de dauphin devant le Serbe Novak Djokovic et l’Espagnol Rafael Nadal, qui va bientôt devenir père de famille et dont le pied très douloureux à Roland-Garros va beaucoup mieux, a-t-il indiqué.

Finaliste malheureux à Paris, contre Nadal, le Norvégien Casper Ruud reste 5e devant le Grec Stefanos Tsitsipas et le prodige espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans. Comme la semaine dernière, le Canadien Denis Shapovalov et l’Argentin Diego Schwartzman échangent 15e et 16e places, mais dans l’autre sens.

Du côté des Français, si Gaël Monfils, forfait à Roland-Garros, gagne une place et redevient 23e, il est donc le seul représentant tricolore dans le Top 50, pour la première fois en 17 ans.

Cette situation inédite depuis le 13 février 2005 s’explique par la plus grosse chute de la semaine au sein au classement ATP, celle d’Ugo Humbert, de la 50e à la 103e place.

Éliminé au 2e tour à Halle par Hurkacz, Humbert a perdu la moitié des 1000 points qu’il avait gagnés l’an dernier en s’imposant en finale du tournoi allemand.

Parmi les sept autres membres français du Top 100, Benjamin Bonzi, 56e (-4), et Arthur Rinderknech, 61e (-6), régressent, alors que Hugo Gaston, 65e (+2), et Richard Gasquet, 69e (+4), regagnent quelques places.

Classement ATP au 20 juin 2022

1. Daniil Medvedev (RUS) 8160 pts

2. Alexander Zverev (GER) 7030

3. Novak Djokovic (SRB) 6770

4. Rafael Nadal (ESP) 6525

5. Casper Ruud (NOR) 5050

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4945

7. Carlos Alcaraz (ESP) 4893

8. Andrey Rublev (RUS) 3870

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3760

10. Hubert Hurkacz (POL) 3738 (+2)

11. Matteo Berrettini (ITA) 3480 (-1)

12. Cameron Norrie (GBR) 3200 (-1)

13. Jannik Sinner (ITA) 3185

14. Taylor Fritz (É.-U.) 2920

15. Diego Schwartzman (ARG) 2325 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2293 (-1)

17. Marin Cilic (CRO) 2220

18. Reilly Opelka (USA) 2100

19. Pablo Carreno (ESP) 2045

20. Roberto Bautista (ESP) 1903