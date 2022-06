(Londres) Le Britannique Andy Murray, qui a dû renoncer au tournoi du Queen’s la semaine dernière en raison d’une blessure abdominale, espère être rétabli à temps pour Wimbledon même s’il est conscient que le temps est désormais compté à une semaine du début du Grand Chelem londonien.

Agence France-Presse

« Le point positif est que j’ai pu m’entraîner. Mais il y a certains coups que je n’ai pas pu pratiquer, ce qui a évidemment perturbé ma préparation. La blessure guérit, mais ce n’est pas encore parfait », a déclaré lundi le double vainqueur de Wimbledon.

Finaliste au tournoi de Stuttgart le 13 juin, Murray avait annoncé le lendemain souffrir d’une blessure aux abdominaux et déclarer forfait pour le Queen’s, qui devait lui permettre de peaufiner son jeu en vue de Wimbledon (27 juin-10 juillet), dont il avait atteint l’an dernier le 3e tour, malgré une préparation déjà perturbée par une blessure.

« L’année dernière, j’ai abordé Wimbledon sans pratiquement m’entraîner et sans avoir joué beaucoup avant le tournoi et j’ai quand même pu disputer quelques matchs », a souligné l’Écossais de 35 ans.

Murray est également plutôt confiant du fait de ses bons résultats récents sur gazon. En plus de Stuttgart, il avait aussi atteint les demi-finales à Surbiton une semaine plus tôt.

Classé 134e en début d’année, Murray est depuis remonté à la 51e place mondiale.

L’ancien N.1 mondial a souffert pendant plusieurs années de nombreuses blessures, notamment à la hanche qui lui a valu plusieurs opérations dont la dernière remonte à 2019 où il s’est fait poser une prothèse en métal pour mettre fin à ses douleurs.

En finale à Stuttgart « j’étais aussi en bonne position contre Berrettini avant que n’arrivent les problèmes. C’est le plus important pour moi », a-t-il assuré.

« Je me suis vraiment bien entraîné ces derniers mois et j’ai travaillé sur beaucoup de choses avec mon équipe. Je suis bien dans mon tennis. Et physiquement, je me sens bien dans l’ensemble. J’ai juste malheureusement contracté cette légère blessure, c’est frustrant ».