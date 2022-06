Photo Refugio Ruiz, archives Associated Press

Toute la planète tennis anticipait le retour au jeu d’Eugenie Bouchard. D’autant plus que la Québécoise avait reçu une invitation des organisateurs du tournoi de Wimbledon pour participer au tournoi. Elle a toutefois annoncé qu’elle ne sera pas à Londres en raison de la nouvelle règle de pointage.

Il y a quelques semaines, les organisateurs du tournoi avaient décidé de ne pas accepter la participation des joueurs russes et biélorusses. Ainsi, l’ATP et la WTA ont réagi en stipulant qu’aucun point n’allait être octroyé aux joueurs et aux joueuses pendant le troisième tournoi majeur de la saison, question d’être équitable pour tous.

Si bien que les joueurs ne verront aucun changement à leur position au classement mondial, tant dans la défaite que dans la victoire.

Eugenie Bouchard s’est tenue loin des courts de tennis au cours des derniers mois. Elle a disputé son dernier tournoi en mars 2021, au Mexique. L’athlète de 28 ans n’a même plus de classement mondial. C’est pourquoi elle a un nombre limité d’entrées protégées dans les tournois, pour tenter de remonter au classement.

Dans un message publié sur Twitter vendredi après-midi, elle explique qu’elle ne veut pas gaspiller ces entrées protégées dans un tournoi qui n’offre même pas de points. « Ça n'a pas de sens », précise-t-elle. Elle préfère jouer des tournois qui offriront un rendement, au cours des prochaines semaines.

Elle a notamment indiqué qu’elle allait disputer les Internationaux des États-Unis à la fin de l’été et les Internationaux d’Australie en janvier.

Rappelons que la finaliste du tournoi en 2014 a été opérée à l’épaule droite il y a environ un an.