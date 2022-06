Photo Christophe Ena, archives Associated Press

(Berlin) La Canadienne Bianca Andreescu a donné du fil à retordre à la Tchèque Karolina Pliskova, mercredi, lors des huitièmes de finale de l’Omnium de Berlin, mais elle a éventuellement rendu les armes.

La Presse Canadienne

Pliskova, quatrième tête de série, a finalement vaincu l’Ontarienne âgée de 21 ans 6-4, 2-6, 7-6 (7) en 2 heures et 11 minutes pour atteindre ses deuxièmes quarts de finale de l’année.

Finaliste à Wimbledon l’an dernier, Pliskova a réussi 12 as contre Andreescu et a effacé un retard d’un bris de service lors de la manche ultime.

Andreescu, championne des Internationaux des États-Unis en 2019, a servi pour le match à 5-4 en troisième manche.

N’ayant pas perdu un seul point au service jusque-là dans la manche, tout s’est effondré pour la Canadienne. Andreescu, 69e raquette mondiale, a commis trois fautes directes et une double faute pour permettre à Pliskova de niveler les chances à 5-5.

La Tchèque âgée de 30 ans s’est ensuite imposée lors du bris d’égalité, fermant les livres à sa troisième balle de match.

La Russe Daria Kasatknia, sixième tête de série, et l’Américaine Coco Gauff, no 7, ont gagné respectivement leur match de deuxième et premier tour.