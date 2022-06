(Bois-Le-Duc) Félix Auger-Aliassime a été surpris par le Néerlandais Tim van Rijthoven 6-3, 1-6 et 7-6 (3) en demi-finales du tournoi sur gazon de Bois-le-Duc, samedi.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, la deuxième tête de série du tournoi, a plié l’échine au bout d’un marathon de deux heures et deux minutes.

Il a ainsi encaissé une deuxième défaite en autant de matchs en carrière contre van Rijthoven, 205e joueur au monde. Le Québécois s’était incliné devant van Rijthoven au premier tour du tournoi en salle Canada F1 de 2016.

Photo SANDER KONING, ANP/AFP Tim van Rijthoven

Le match a été âprement disputé entre les deux tennismen. Auger-Aliassime a décoché 16 as, contre 10 pour son adversaire, et il a remporté 83 % de ses points avec sa première balle de service.

En revanche, van Rijthoven a été plus efficace avec sa deuxième balle (79 %), et il n’a concédé que deux bris au Canadien en trois opportunités. Pour sa part, Auger-Aliassime a sauvé six des sept balles de bris offertes à son rival.

Van Rijthoven affrontera en finale le vainqueur du match opposant le favori, Daniil Medvedev, au Français Adrian Mannarino, 70e raquette mondiale. Le Néerlandais âgé de 25 ans est toujours à la recherche de son premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP.