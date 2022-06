Félix Auger-Aliassime l’a emporté 7-6 (5) et 6-4 face à Karen Khachanov.

(Bois-Le-Duc) Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera des demi-finales au tournoi de Bois-le-Duc, au Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, deuxième tête de série et neuvième joueur mondial, l’a emporté 7-6 (5) et 6-4 face à Karen Khachanov, no 5, à l’issue d’un match qui a nécessité 1 h 46 de jeu.

Inconstant au service — efficacité de seulement 59 % avec sa première balle de service et quatre doubles fautes — le Québécois est parvenu à se détacher au huitième jeu de la deuxième manche en brisant Khachanov.

Le joueur de 21 ans, qui en est à sa première présence à ce tournoi sur gazon, a réussi huit as et deux bris pour inscrire une deuxième victoire en trois confrontations face à Khachanov.

Auger-Aliassime présente un palmarès de 20-8 sur gazon, lui qui a atteint les finales à Stuttgart en 2019 et 2021. Il vise son deuxième titre de l’année cette semaine après son triomphe à Rotterdam en février.

En demi-finale, il fera face au Néerlandais Tim Van Rijthoven, 250e joueur mondial, vainqueur du Français Hugo Gaston 7-6 (2), 6-4.

« Je suis surpris de me retrouver en demi-finales d’un tournoi ATP, a confié Rijhoven. Je pense que ma performance d’ensemble aujourd’hui a été très bonne. J’ai encore une fois très bien servi. »

Dans un autre match, le Français Adrian Mannarino a défait l’Américain Brandon Nakashima 6-7 (5), 6-1, 6-4. Il affrontera le vainqueur du duel entre Daniil Medvedev et Ilya Ivashka.

Murray surprend à Stuttgart

Au tournoi de Stuttgart pendant ce temps, Andy Murray a remporté sa première victoire contre un joueur du top 5 depuis 2016, défaisant le numéro 5 Stefanos Tsitsipas 7-6 (4), 6-3 pour accéder aux demi-finales.

L’ancien no 1 mondial a démontré qu’il pouvait toujours être redoutable sur gazon tout au long de la rencontre d’une heure et 40 minutes, utilisant son revers coupé pour garder la balle basse.

« C’était une atmosphère incroyable, a confié Murray lors de son entrevue sur le court. C’était presque complet pour la foule. Les conditions étaient très belles pour jouer au tennis… Je pense que j’ai bien fait. Il a servi de manière incroyable à la première manche.

« J’avais l’impression d’avoir très peu d’occasions, mais quand il s’est créé des opportunités sur mon service, je suis resté fort. J’ai disputé un bris d’égalité vraiment solide et, lors de la deuxième manche, une fois dans les échanges, j’avais l’impression de dicter beaucoup de points. »

Avec cette victoire impressionnante contre le Grec, Murray a égalé sa fiche à 1-1 dans leur confrontation et il a amélioré son palmarès à 113-23 sur gazon. L’Écossais, qui a sauvé une balle de manche à la première manche, vise à gagner son neuvième trophée sur gazon et affrontera maintenant le vainqueur du match entre le Hongrois Marton Fucsovics et l’Australien Nick Kyrgios.

La dernière victoire de Murray contre un adversaire du top 5 remontait aux Finales de l’ATP contre Novak Djokovic en 2016, la même année où il a atteint sa dernière finale en simple sur gazon (Wimbledon).