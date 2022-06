(Londres) Les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon, qui débute le 27 juin, ont annoncé jeudi que les vainqueurs masculin et féminin en simple remporteront chacun 2 millions de livres (3,2 millions $), un montant record.

Agence France-Presse

Le total des dotations du tournoi atteint 40,35 millions de livres (63,9 millions $), en hausse de plus de 11 % par rapport à l’année dernière, qui s’était déroulé avec un public restreint en raison des mesures anti-COVID-19.

En 2020, le tournoi avait été annulé et par rapport à 2019, dernière édition « normale » du tournoi du grand chelem sur gazon, la hausse de la dotation est de 5,4 %.

Après le retrait des points ATP et WTA attribués pendant le tournoi, décidé après la décision des organisateurs de Wimbledon d’exclure les joueurs et joueuses russes et biélorusses en raison de l’invasion de l’Ukraine, certains observateurs avaient craint que la dotation soit réduite.

Mais des tribunes, cette fois, entièrement remplies et des matchs disputés même le dimanche entre les deux semaines, pour la première fois de l’histoire du total, ont permis de gonfler les primes.

Le et la finaliste toucheront 1 million de livres (1,6 million $) et une défaite au premier tour offrira tout de même 50 000 livres (79 000 $) au perdant ou à la perdante.

« Du premier tour des qualifications au sacre des champions, la dotation de cette année vise à refléter l’importance qu’ont les joueurs et les joueuses pour le tournoi alors que nous avons l’intention de continuer à organiser l’un des évènements sportifs majeurs mondiaux », a expliqué Ian Hewitt, président du All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), l’organisateur.

Les matchs du tableau principal démarreront le 27 juin, Novak Djokovic étant le tenant du titre chez les hommes alors que Ashley Barty, qui avait été sacrée chez les femmes, a pris sa retraite sportive depuis, en mars.