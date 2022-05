Photo Martial Trezzini, Associated Press

(Genève) Le Canadien Denis Shapovalov a baissé pavillon lors du deuxième tour à l’Omnium de Genève.

La Presse Canadienne

Le Biélorusse Ilya Ivashka a vaincu Shapovalov 6-4, 6-7 (2), 6-3 en deux heures et 16 minutes.

Shapovalov, troisième tête de série et 15e au classement mondial, avait obtenu un bye lors du premier tour et en était à son premier match du tournoi.

Ivashka, 50e raquette mondiale, a été légèrement plus efficace que l’Ontarien âgé de 23 ans au service. Il a accordé une seule balle de bris à Shapovalov et l’a sauvée.

Pour sa part, Shapovalov a accordé huit balles de bris à Ivashka, qui en a converti deux.

Ivashka a fermé les livres à sa première occasion en troisième manche.

Lors des quarts de finale, Ivashka affrontera le Portugais Joao Sousa, qui a gagné 6-4, 6-3 contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, cinquième tête de série.

Dans les autres rencontres, mercredi, l’Américain Reilly Opelka, quatrième tête de série, a vaincu l’Australien Christopher O’Connell 6-3, 7-5, le Néerlandais Tallon Griekspoor a défait le Suisse Johan Nikles 6-3, 7-5, le Norvégien Casper Ruud, no 2, a battu le Français Benoît Paire 6-3, 6-1 et l’Australien Thanasi Kokkinakis s’est imposé 1-6, 7-5, 7-5 contre l’Argentin Federico Delbonis, no 7.