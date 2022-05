Carlos Alcaraz s’impose à Madrid

(Madrid) Lorsque Carlos Alcaraz a participé à l’Omnium de tennis de Madrid pour la première fois, à l’âge de 18 ans, son objectif était de gagner en expérience et d’apprendre auprès des meilleurs joueurs. Seulement un an plus tard, Alcaraz croit déjà s’être hissé parmi l’élite de son sport.