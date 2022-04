Pam Shriver a vécu une relation « toxique » avec son entraîneur

(Londres) L’ex-joueuse de tennis professionnelle Pam Shriver, qui est maintenant commentatrice sur les ondes d’ESPN et de la BBC, a déclaré qu’elle a vécu « une relation inappropriée et toxique avec un entraîneur beaucoup plus vieux » qui a commencé alors qu’elle était âgée de 17 ans et qu’il en avait 50.