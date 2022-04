(Stuttgart) Après une longue absence des courts, la Canadienne Bianca Andreescu a inscrit une victoire, mardi, au tournoi de tennis de Stuttgart.

La Presse Canadienne

L’Ontarienne de 21 ans a surmonté des moments énervants lors de la première manche avant de vaincre l’Allemande Jule Niemeyer 7-6 (5), 6-3 dans un duel de premier tour.

Andreescu accusait un recul de 3-5 au premier set et a fait face à une balle de manche lors du neuvième jeu avant de venir de l’arrière et gagner cette manche. Elle a récolté un bris de service lors du troisième jeu du set suivant, chemin faisant vers cette victoire.

Pendant le match, Andreescu a fait face à six balles de bris et en a sauvé cinq. Elle a converti trois de ses quatre chances de bris.

« J’ai l’impression qu’il m’a fallu un peu de temps pour trouver mon rythme, mais elle a offert du très bon tennis », a déclaré Andreescu à WTA Insider, dans une entrevue qui a été publiée sur le site officiel de la WTA.

« Je suis super heureuse de la façon dont j’ai tout géré, surtout vers la fin du match. J’avais l’impression d’avoir un bon état d’esprit, mais c’est certain que c’était très émotif. Ça n’a pas été facile de sortir de cet état d’esprit, mais je suis heureuse d’avoir réussi. J’ai eu quelques larmes aux yeux lors d’un changement de côté, parce que je me disais “Oh mon dieu, je joue de nouveau et je me sens bien”. »

Maintenant 121e au monde en raison d’une absence qui s’est étendue sur plusieurs mois, Andreescu a reçu un laissez-passer des organisateurs afin de participer au tournoi.

Au deuxième tour, elle croisera le fer avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, troisième tête de série. Ce duel devrait avoir lieu jeudi et sera le premier entre ces deux puissantes cogneuses sur le circuit de la WTA.

« Je suis contente de pouvoir enfin l’affronter sur le circuit à ce niveau », a déclaré Andreescu.

« Elle frappe avec force, elle adore son service, elle adore son coup droit et elle est une grande bagarreuse. Je vais devoir sortir mon meilleur tennis parce que je sais qu’elle va sortir le sien. »

Le match de mardi était le premier en 2022 pour Andreescu. Sa dernière sortie remontait au 21 octobre, contre Anett Kontaveit au tournoi d’Indian Wells.

En décembre, Andreescu avait annoncé qu’elle allait s’éloigner du tennis dans le but de récupérer physiquement et mentalement de deux années « éprouvantes ».

Sur Twitter, Andreescu avait écrit qu’elle avait été affectée par « plusieurs semaines passées en quarantaine » après avoir contracté la COVID-19, et par le fait que sa grand-mère avait dû séjourner plusieurs semaines dans l’unité des soins intensifs d’un hôpital à cause du coronavirus.

« Bien des jours, je n’avais pas l’impression d’être moi-même, particulièrement lorsque je m’entraînais et/ou que je jouais des matchs. J’avais le sentiment que je transportais le monde sur mes épaules », avait-elle mentionné.

« Je ne pouvais pas me détacher de tout ce qui se passait à l’extérieur des terrains ; je ressentais la tristesse et l’agitation collectives autour de moi et cela m’a affectée. »

Andreescu était âgée de 19 ans lorsqu’elle a couronné une spectaculaire percée sur la scène du tennis international en surprenant son idole, l’Américaine Serena Williams, lors de la finale du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis, en 2019. Quelques semaines auparavant, Andreescu avait remporté la finale de la Coupe Rogers, à Toronto, lorsque Williams s’est retirée tôt au premier set.

Ces victoires ont contribué à propulser Andreescu jusqu’au quatrième rang du classement de la WTA, un sommet personnel en carrière.

Gauff éliminée

Dans un autre match, l’Américaine Coco Gauff a subi l’élimination en deux manches de 6-4, 6-2 contre Daria Kasatkina.

Gauff, qui n’est âgée que de 18 ans, semblait en contrôle après avoir gagné les quatre premiers jeux du duel. Kasatkina s’est cependant ressaisie pour finalement l’emporter en 79 minutes.

PHOTO JIM RASSOL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

Kasatkina affrontera Ons Jabeur, septième tête de série, qui a eu besoin de trois manches pour vaincre Marketa Vondrousova 4-6, 6-2, 6-3.

Elena Rybakina a pris la mesure de l’Allemande Nastasja Schunk 7-6 (3), 7-5 et retrouvera l’Espagnole Paula Badosa, deuxième tête de série, en deuxième ronde.

Enfin, Eva Lys, une Allemande de 20 ans qui est née en Ukraine, a fait plaisir aux partisans locaux en défaisant Viktorija Golubic 5-7, 7-5, 7-5 à ses débuts professionnels. Le match a duré trois heures et neuf minutes.

En deuxième ronde, Lys, classée 342e au monde, aura la lourde tâche d’affronter la numéro un mondiale Iga Swiatek, mercredi.