Nadal avait annoncé le 22 mars qu’il serait absent quatre à six semaines en raison d’une « fêlure à une côte » contractée à Indian Wells. Après avoir remporté de très haute lutte sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, il avait perdu en finale face à Taylor Fritz et révélé sa blessure deux jours plus tard.