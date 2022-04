PHOTO MIC SMITH, ASSOCIATED PRESS

Ons Jabeur et Belinda Bencic s’affronteront en finale

(Charleston) La Tunisienne Ons Jabeur affrontera la Suissesse Belinda Bencic en finale de l’Omnium de Charleston, dimanche.

Associated Press

Samedi, Jabeur, quatrième tête de série, a poursuivi sa série de succès à Charleston en prenant la mesure de l’Américaine Amanda Anisimova en trois manches de 2-6, 6-1 et 6-4 en ronde demi-finale.

Ce gain lui permet de rejoindre en finale la championne olympique en titre, Bencic.

Dans sa propre demi-finale, la dixième tête de série a défait Ekaterina Alexandrova en deux manches de 6-4 et 6-3.

Pour Jabeur, il s’agissait d’une autre bonne journée sur la terre battue de Charleston, elle qui avait atteint la demi-finale du tournoi l’an dernier en plus de faire la finale d’un autre évènement présenté au même complexe quelques semaines plus tard.

Dimanche, elle aura une autre chance de remporter un premier titre à Charleston, ce qui serait son deuxième sacre en carrière sur le circuit de la WTA.

Jabeur avait dominé ses trois premiers duels du tournoi en ne perdant aucune manche, mais Anisimova, 15e tête de série, a mis fin à cette séquence. La joueuse de 20 ans a profité d’erreurs de Jabeur pour lui ravir la première manche.

PHOTO MIC SMITH, ASSOCIATED PRESS Ons Jabeur

Au second, Jabeur a été dominante pour égaler le match. Puis, à la manche ultime, Anisimova s’est rapidement offert un coussin de 3-1 avant de voir la Tunisienne puiser dans ses réserves pour remporter six parties de suite et enlever le match.

Jabeur et Bencic se sont affrontées une seule fois sur le circuit. La Suissesse avait eu le dessus l’an dernier sur la terre battue à Madrid quand Jabeur avait dû abandonner au deuxième set.

« Je crois que ce sera un match intéressant, a commenté Jabeur. Elle joue sensiblement le même style [qu’Anisimova], elle frappe fort. Alors, je dois dire que j’ai eu une préparation avec les trois manches aujourd’hui et espérons que je puisse connaître un bon départ demain. »

Bencic a entrepris son match avec une avance de 4-1 avant de voir Alexandrova gagner trois parties de suite pour créer l’égalité. C’est à ce moment que Bencic s’est appuyée sur son service et de puissantes frappes en fond de terrain pour conclure la manche.

À la seconde manche, Bencic a gagné les trois dernières parties pour mettre fin au match. Elle a terminé le tout avec son cinquième as pour atteindre sa 14e finale en carrière sur le circuit de la WTA. Elle sera en quête d’un sixième titre dimanche.

En pensant à l’importance du match du lendemain, Bencic a dit se sentir confortable et en confiance. Elle prévoyait prendre un bon repas et se mettre au lit.

« Je crois que ce ne sera pas pire qu’à la veille de la finale olympique, a-t-elle relativisé. Cette nuit-là, je n’avais pas dormi. »