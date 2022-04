(Charleston) Belinda Bencic est venue de l’arrière pour prendre la mesure de la deuxième tête de série, Paula Badosa 2-6, 7-6 (2), 6-4, vendredi, pour obtenir son billet pour les demi-finales de l’Omnium de Charleston.

Associated Press

Quatrième tête de série, Ons Jabeur, a aussi mis la main sur son laissez-passer pour le carré d’as du premier tournoi de terre battue de la saison, en prévalant 6-3, 6-2 contre Anhelina Kalinina.

Bencic, qui a remporté l’or aux Jeux de Tokyo l’été dernier en simple, a réussi à battre l’Espagnole pour la première fois de sa carrière. C’était sa quatrième tentative.

« Je me sentais en mauvaise posture pour la première manche et demie, a noté Bencic. Je tentais seulement de m’accrocher à mon service en raison du vent. Je sentais que j’avais besoin de me ressaisir pour rendre ça plus difficile pour elle. »

Bencic l’a fait aux moments les plus cruciaux.

« Je n’avais plus rien à perdre », a lancé la 21e raquette mondiale.

C’est la deuxième fois de la carrière de Bencic qu’elle se qualifie pour les demi-finales de l’Omnium de Charleston. L’autre fois que la dixième tête de série a réalisé ce tour de force, c’était en 2014.

Elle affrontera la gagnante du match entre Magda Linette et Ekaterina Alexandrova.

De son côté, Jabeur croisera le fer avec la gagnante du duel entre les Américaines CoCo Vandeweghe et Amanda Anisimova.